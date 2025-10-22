У побережья Лиссабона обнаружили судно, перевозившее 2,4 тонны кокаина

Национальная полиция Испании благодаря международному сотрудничеству засекла около побережья Лиссабона высокоскоростное судно, на борту которого находилось 2,4 тонны кокаина. Это следует из заявления правоохранительных органов страны.

Отмечается, что расследование началось после получения данных от американского Управления по борьбе с наркотиками о возможном существовании преступной группировки, которая регулярно транспортирует запрещённые вещества через Атлантический океан в Испанию.

В ходе выполнения операции правоохранители обнаружили к западу от Португалии судно, ожидавшее помощи от другой части преступной организации, которая базируется в республике. Стражи порядка задержали четырёх человек, подозреваемых в нелегальной торговле наркотиками и членстве в преступной организации.

Ранее сотрудники МВД Грузии в Батуми арестовали 41‑летнего гражданина России по подозрению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотиков. Во время личного досмотра и обыска жилья, где проживал подозреваемый, полицейские обнаружили и изъяли партию метадона, уже расфасованную для продажи. Задержанному инкриминируют преступления, за которые в Грузии предусмотрено серьёзное наказание — лишение свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.