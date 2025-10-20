В Грузии задержали россиянина с партией метадона дома «под матрасом». Ему грозит пожизненное
Сотрудники МВД Грузии в Батуми арестовали 41‑летнего гражданина России по подозрению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс‑служба министерства.
Во время личного досмотра и обыска жилья, где проживал подозреваемый, полицейские обнаружили и изъяли партию метадона, уже расфасованную для продажи. Кроме того в квартире нашли предметы и приспособления, используемые для дозирования и упаковки запрещённых веществ.
Следственные действия продолжаются. Задержанному инкриминируют преступления, за которые в Грузии предусмотрено серьёзное наказание — лишение свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение. Подробности дела и возможные связи с распространителями устанавливаются.
