Казахстанцы остались без денег и документов во время рейса Turkish Airlines

Во время рейса Turkish Airlines из Барселоны в Стамбул произошла кража денежных средств и документов у двух граждан Казахстана. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый туристический».

Мужчины заметили пропажу сумки, когда самолёт уже находился в воздухе. В ней находились паспорта, банковские карты, посадочные талоны на пересадочный рейс и личные вещи. После обращения к экипажу бортпроводница провела осмотр и обнаружила часть похищенного в туалетной кабине. Пассажирам вернули документы, деньги и билеты, однако сама сумка не была найдена.

Экипаж предложил вызвать полицию сразу после приземления, чтобы провести проверку на борту. Однако пассажиры решили не писать заявление, поскольку для этого требовалось участие всех находившихся в самолёте.

