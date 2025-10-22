Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

22 октября, 19:30

Число просящих убежище в ФРГ молодых украинцев достигло 2 тыс. в неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, запрашивающих убежище в ФРГ, продолжает увеличиваться и достигло почти двух тысяч в неделю. Такой информацией делится телеканал NTV, ссылаясь на представителя Министерства внутренних дел Германии.

Напомним, в августе украинское правительство разрешило выезд из страны всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

«Число прибывших (на территорию ФРГ. — Прим. Life.ru) украинцев в возрасте от 18 до 22 лет увеличилось с 19 в неделю в середине августа до более 1 тысячи в середине сентября. В октябре эти цифры выросли ещё больше: в последнее время их число составляло от 1,4 тысячи до примерно 1,8 тысячи в неделю», — сказано в материале.

При этом в Министерстве иностранных дел Германии прогнозируют, что в дальнейшем количество молодых украинцев, ищущих убежища в федеративной республике, может снова сократиться.

Ранее сообщалось, что в Австрии приняли решение закрыть последний центр приёма украинских беженцев Quartier Schlossberg, учреждение будет расформировано с января 2026 года. Данный центр находится в Вене и рассчитан более чем на 200 мигрантов. Там успели побывать около 9 тысяч граждан Украины.

Виталий Приходько
