22 октября, 20:40

В Элисте при обрушении балкона пострадали трое детей

Обложка © Telegram / kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

В Элисте произошло обрушение балкона жилого дома, в результате происшествия трое детей получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошёл в доме № 61 по улице 8 Марта. О происшествии сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия.

По данным ведомства, дети 2010 и 2012 годов рождения упали с высоты и получили ушибы и травмы. На место происшествия незамедлительно выехал и. о. прокурора города Лола Горяева для координации действий правоохранительных органов.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства, а также своевременности и полноте работ по содержанию и ремонту здания. В случае выявления нарушений, прокуратура примет весь комплекс мер реагирования.

Одно из зданий завода в Стерлитамаке полностью обрушилось после взрыва

Ранее в Саратове произошло частичное обрушение аварийного жилого дома. Благодаря оперативным действиям спасательных служб удалось эвакуировать 18 жильцов, в том числе четырёх несовершеннолетних, и избежать жертв. Все эвакуированные были размещены во временном пункте проживания. По факту обрушения возбуждено уголовное дело о халатности.

