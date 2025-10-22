В Элисте при обрушении балкона пострадали трое детей

В Элисте произошло обрушение балкона жилого дома, в результате происшествия трое детей получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошёл в доме № 61 по улице 8 Марта. О происшествии сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия.

По данным ведомства, дети 2010 и 2012 годов рождения упали с высоты и получили ушибы и травмы. На место происшествия незамедлительно выехал и. о. прокурора города Лола Горяева для координации действий правоохранительных органов.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства, а также своевременности и полноте работ по содержанию и ремонту здания. В случае выявления нарушений, прокуратура примет весь комплекс мер реагирования.

Ранее в Саратове произошло частичное обрушение аварийного жилого дома. Благодаря оперативным действиям спасательных служб удалось эвакуировать 18 жильцов, в том числе четырёх несовершеннолетних, и избежать жертв. Все эвакуированные были размещены во временном пункте проживания. По факту обрушения возбуждено уголовное дело о халатности.