Регион
22 октября, 19:53

Зеленский не добился немедленной поставки истребителей Gripen из Швеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в Швецию не принёс немедленных результатов в вопросе поставки истребителей Gripen. Несмотря на это, компания Saab предоставила бывшему комику возможность ознакомиться с кабиной одного из истребителей, что запечатлено на фотографиях, опубликованных офисом Зеленского.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в среду подписали письмо о намерениях, которое открывает путь к возможной продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. Кристерссон сообщил, что речь идёт о потенциальной поставке от 100 до 150 самолётов, первая партия может быть поставлена не ранее чем через три года.

На сайте офиса главаря киевского режима отмечается, что в аэропорту Линчёпинга, частично принадлежащем Saab, ему были продемонстрированы истребители.

Зеленский сообщил о повреждениях энергетики Украины после ударов возмездия
Зеленский сообщил о повреждениях энергетики Украины после ударов возмездия

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но подчеркнул, что Украина не пойдёт на территориальные уступки. Он отметил, что речь идёт не о километрах территории, а о домах, людях, истории и идентичности. Экс-комик подчеркнул, что Украина стремится к прекращению огня и началу мирных переговоров, но не намерена идти на компромиссы, предполагающие потерю части своей территории.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

