Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 22%

В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект, который поднимает ставку НДС с 20% до 22% с 2026 года. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

При этом льготная ставка в 10% останется для продуктов первой необходимости: овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, молочных продуктов, мяса, сливочного масла и сахара. По оценкам законопроекта, дополнительные поступления в федеральный бюджет составят 1,187 трлн рублей в 2026 году, 1,559 трлн рублей в 2027-м и 1,677 трлн рублей в 2028 году.

Законопроект также снижает порог доходов для применения упрощённой системы налогообложения с 60 млн до 10 млн рублей в год. Как утверждается, это принесёт бюджету ещё 200 млрд рублей.

А ранее комитет Государственной думы по бюджету и налогам предложил сделать поэтапным переход к изменениям в системах налогообложения для малого и среднего бизнеса. Парламентарии рекомендуют предусмотреть более плавный переходный период при изменении пороговых значений доходов, при достижении которых субъекты УСН становятся плательщиками НДС, а применявшие патентную систему утрачивают право на этот специальный режим.