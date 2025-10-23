Анна Заворотнюк опубликовала видео с празднования дня рождения своей сестры Милы

Младшая дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, Мила, вчера отметила свой седьмой день рождения. Семья организовала для девочки торжество с праздничным тортом и развлекательной программой с аниматорами, стремясь сделать этот день по-настоящему запоминающимся. Мила, одетая в изящное платье с кружевной отделкой и аккуратным ободком, напоминала настоящую принцессу.

Праздник прошёл в тёплой обстановке. Именинница с интересом наблюдала за выступлениями аниматоров и задула свечи на большом розовом торте. Снимки с мероприятия появились в социальных сетях только сегодня.

Анна поделилась своими эмоциями и выразила восхищение младшей сестрой, отметив её «яркий внутренний свет и невероятную энергию», а также подчеркнула, что они «всегда рядом».

Мила является единственным ребёнком Анастасии Заворотнюк от брака с фигуристом Петром Чернышёвым. В настоящее время девочка живёт вместе с отцом в Подмосковье. У неё также есть старшая сестра Анна и брат Майкл — дети актрисы от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

Недавно фигурист Пётр Чернышёв, овдовевший после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, провёл выходные с семьёй в парке аттракционов. Как в соцсетях сообщила дочь артистки Анна Заворотнюк, там были Мила и Майкл (дочь Чернышёва от Анастасии и его сын). В опубликованных фотографиях запечатлён улыбающийся Чернышёв, позирующий с персонажами мультфильмов вместе с Милой. Отдельно Анна отметила творческие эксперименты младшей сестры: девочка самостоятельно делает маникюр и создала «митенки» из отрезанных рукавов платья, с гордостью демонстрируя нестандартный образ.