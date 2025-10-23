Сектор Газа
22 октября, 21:44

Анна Заворотнюк опубликовала видео с празднования дня рождения своей сестры Милы

Младшая дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, Мила, вчера отметила свой седьмой день рождения. Семья организовала для девочки торжество с праздничным тортом и развлекательной программой с аниматорами, стремясь сделать этот день по-настоящему запоминающимся. Мила, одетая в изящное платье с кружевной отделкой и аккуратным ободком, напоминала настоящую принцессу.

Заворотнюк опубликовала видео с празднования дня рождения своей сестры Милы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Праздник прошёл в тёплой обстановке. Именинница с интересом наблюдала за выступлениями аниматоров и задула свечи на большом розовом торте. Снимки с мероприятия появились в социальных сетях только сегодня.

Анна поделилась своими эмоциями и выразила восхищение младшей сестрой, отметив её «яркий внутренний свет и невероятную энергию», а также подчеркнула, что они «всегда рядом».

Мила является единственным ребёнком Анастасии Заворотнюк от брака с фигуристом Петром Чернышёвым. В настоящее время девочка живёт вместе с отцом в Подмосковье. У неё также есть старшая сестра Анна и брат Майкл — дети актрисы от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

Алёна Кравец раскрыла подробности личной жизни вдовца Заворотнюк
Алёна Кравец раскрыла подробности личной жизни вдовца Заворотнюк

Недавно фигурист Пётр Чернышёв, овдовевший после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, провёл выходные с семьёй в парке аттракционов. Как в соцсетях сообщила дочь артистки Анна Заворотнюк, там были Мила и Майкл (дочь Чернышёва от Анастасии и его сын). В опубликованных фотографиях запечатлён улыбающийся Чернышёв, позирующий с персонажами мультфильмов вместе с Милой. Отдельно Анна отметила творческие эксперименты младшей сестры: девочка самостоятельно делает маникюр и создала «митенки» из отрезанных рукавов платья, с гордостью демонстрируя нестандартный образ.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

