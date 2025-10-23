Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 21:36

Цена нефти Brent превысила $63 за баррель впервые с 15 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

На торгах лондонской биржи ICE цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года поднялась выше 63 долларов за баррель. Последний раз подобное значение фиксировалась 15 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:11 мск стоимость Brent демонстрировала рост на 2,77%, достигнув отметки в $63,02 за баррель. Впоследствии рост несколько замедлился, и к концу торговой сессии цена установилась на уровне 62,99 доллара (+2,72%). Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре 2025 года также показали положительную динамику, подорожав на 2,95% — до 58,93 доллара за баррель.

Экономист объяснил, почему резкое падение цены на золото — всего лишь коррекция рынка
Экономист объяснил, почему резкое падение цены на золото — всего лишь коррекция рынка

Ранее сообщалось, что цена золота упала ниже 4 050 долларов за тройскую унцию, достигнув минимального значения с 13 октября 2025 года. На торгах Comex зафиксировано снижение стоимости фьючерсных контрактов на золото с поставкой в декабре 2025 года более чем на семь процентов. В определенный момент цена опускалась до 4 030,4 доллара за унцию. Затем темпы падения уменьшились, и цена стабилизировалась на отметке 4 044,9 доллара за унцию.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar