Цена нефти Brent превысила $63 за баррель впервые с 15 октября

На торгах лондонской биржи ICE цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года поднялась выше 63 долларов за баррель. Последний раз подобное значение фиксировалась 15 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:11 мск стоимость Brent демонстрировала рост на 2,77%, достигнув отметки в $63,02 за баррель. Впоследствии рост несколько замедлился, и к концу торговой сессии цена установилась на уровне 62,99 доллара (+2,72%). Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре 2025 года также показали положительную динамику, подорожав на 2,95% — до 58,93 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что цена золота упала ниже 4 050 долларов за тройскую унцию, достигнув минимального значения с 13 октября 2025 года. На торгах Comex зафиксировано снижение стоимости фьючерсных контрактов на золото с поставкой в декабре 2025 года более чем на семь процентов. В определенный момент цена опускалась до 4 030,4 доллара за унцию. Затем темпы падения уменьшились, и цена стабилизировалась на отметке 4 044,9 доллара за унцию.