ЦИК предупреждает о риске развала избирательной системы в Запорожье

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова выразила серьёзную обеспокоенность ситуацией вокруг избирательной системы в Запорожской области. Соответствующее предупреждение направлено в адрес законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Поводом для беспокойства стал законопроект, предусматривающий возможность роспуска областной избирательной комиссии губернатором Запорожской области Евгением Балицким и региональным парламентом.

Конфликт между региональными властями и ЦИК возник ещё в августе. Балицкий тогда высказывал опасения относительно выплат зарплат сотрудникам местного избиркома и необходимости приведения штатной численности госслужащих в соответствие с российскими нормами.

Губернатор пояснял, что после включения Запорожской области в состав России было принято решение об утверждении штатной численности избиркома в количестве 25 человек. Об этом проинформировали руководство местного избиркома, однако сокращения штата не произошло. Памфилова считает, что сложившаяся ситуация была искусственно создана руководством региона. Она подчеркнула, что губернатор не имеет права устанавливать численность штатных сотрудников избирательных комиссий, и призвала отозвать вызывающий споры законопроект из законодательного собрания.

Для урегулирования ситуации Центральная избирательная комиссия направила обращения в Генеральную прокуратуру и другие федеральные органы власти.

