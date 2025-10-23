Власти Швейцарии ограничили выезд украинских беженцев на родину

Швейцария ограничила возможность для украинских беженцев, пребывающих на территории страны в особом защитном статусе, выезжать на родину. Это следует из заявления Государственного секретариата по миграции конфедерации.

С 22 октября иностранцы, получившие убежище в Швейцарии, смогут выезжать за пределы страны только в исключительных случаях. Речь идёт не только о государстве, из которого они прибыли, но и о любой другой стране.

Отметим, что нововведение в полной мере не распространяется на граждан Украины с защитным статусом S. Для таких лиц срок пребывания на территории Украины будет ограничен до 15 дней в полугодие. Ранее украинцы могли пребывать на родине в течение 15 дней в квартал.

Ранее сообщалось, что в Австрии приняли решение закрыть последний центр приёма украинских беженцев Quartier Schlossberg, учреждение будет расформировано с января 2026 года. Данный центр находится в Вене и рассчитан более чем на 200 мигрантов. Там успели побывать около 9 тысяч граждан Украины. Власти не раз намекали, что устали заниматься вопросами мигрантов, потоком прибывающих с Украины. Тем более что многие из них отказываются работать и требуют жильё и пособий