Число жертв взрыва в Копейске достигло семи

Взрыв на предприятии в Копейске Челябинской области унёс жизни семи человек, шестеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших — до шести. Данные предварительные», — уточнил собеседник агентства.