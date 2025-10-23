Число жертв взрыва в Копейске достигло семи
Обложка © Life.ru
Взрыв на предприятии в Копейске Челябинской области унёс жизни семи человек, шестеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших — до шести. Данные предварительные», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, ранее появилась информация, что в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области погибли четыре человека. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. Причиной взрыва на заводе могло стать нарушение техники безопасности. По предварительным данным, в момент инцидента на предприятии находились от 10 до 15 человек. Пять пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в местные медучреждения. В данный момент ведутся аварийно-спасательные мероприятия, на месте работают экстренные службы.
