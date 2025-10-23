Врач предупредила о кровотечениях любителей попить витамины «для профилактики»

Профилактическое назначение витамина D и препаратов на основе Омега последние годы стало трендом. Люди сами себе, а порой и врачи назначают эти препараты, однако на практике специалисты сталкиваются с негативными последствиями их бесконтрольного употребления. Об этом Life.ru рассказала главный врач сети клиник Adaptogenzz Мария Красовская.

«Например, популярная Омега-3. Её часто рекомендуют принимать беременным, но принимать её надо крайне осторожно. При употреблении очищенных высокодозных препаратов она вызывает серьёзные риски кровотечений, особенно послеродовых. И у нас были пациентки, у которых была угроза жизни. Выяснилось, что они активно принимали Омегу-3. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и предрасположенностью к ним тоже надо учитывать такие последствия, как аритмия, рост риска фибрилляции предсердий, особенно на дозах выше 1 г/сут», — предупреждает эксперт.

Наблюдения подтверждаются результатами клинических исследований на 81 тыс. пациентов. 4 г/сут Омега-3 не продемонстрировали никакой пользы, но показали рост 69% новых случаев фибрилляции предсердий по сравнению с плацебо. Доказано, что приём витамина D не снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Специалист предлагает рассмотреть популярные витаминные комплексы Кальций + D3. Дозы 3200–4000 МЕ, которые принимают длительно, вместо обещанной профилактики ведут к гиперкальциемии, а это — прямой путь к кальцинозам, и дальше — к нефролитиазу. Небезопасны даже относительно невысокие дозы. Клиническое исследование показывает, что добавки кальция + витамин D повышали риск образования камней почек на 17%.

«К сожалению, пересмотренные в 2011 году «Нормы и дефициты» — это прямая выгода для лабораторий и продавцов БАДов, но огромные риски для пациентов. Массовый скрининг и раздача высоких доз «для профилактики», как и повальное назначение Омеги и Д3 без показаний, не имеют под собой доказательной базы. Это маркетинг фармкомпаний, искусственно создавший так называемый «дефицит», — добавила врач.

В 2011 году изменились лабораторные референсные значения в сторону более высоких показателей, из-за чего «дефицит» внезапно стал массовым явлением. В 2025 году эндокринологическое сообщество нехотя, но признало этот маневр ошибочным и рискованным, поэтому референсы вернули к стандартным значениям, а дополнительное назначение витамина D объявили необязательным. Медицине понадобилось пятнадцать лет, чтобы признать последствия этого ошибочного решения. Поэтому не следует принимать «модные препараты» для профилактики, тем более, в высоких дозах. И уж тем более, не надо их прописывать себе самостоятельно.

Ранее в популярном БАДе нашли превышение дозы лекарства в 10 раз. В «Барбарис комплекс» было обнаружено десятикратное превышение безопасной дозы берберина — активного вещества, входящего в его состав. Специалисты, проведя анализ, выяснили, что в одной порции — двух капсулах — содержится 50 мг берберина. При этом разовая терапевтическая доза этого вещества должна составлять лишь 5 мг. Превышение берберина опасно для здоровья, так как может вызвать головную боль, тошноту и нарушения сердечного ритма.