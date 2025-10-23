Сектор Газа
Регион
23 октября, 00:02

Портал, писавший о пожаре НПЗ в Братиславе, опроверг данную информацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Новостной портал cznews.info опубликовал опровержение своей статьи о пожаре на нефтедобывающем заводе венгерской компании MOL.

«Эта информация не подтверждена официальными источниками. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

В Румынии и Венгрии за сутки прогремели взрывы на двух НПЗ

Напомним, ранее СМИ сообщало, что на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, принадлежащем венгерской компании MOL Group произошёл пожар. Сам НПЗ под управлением Slovnaft Plc специализируется на переработке российской нефти, поставляемой через трубопровод «Дружба». Братиславский НПЗ обладает мощностью 124 тысячи баррелей в сутки, при этом основная часть продукции поставляется на экспорт в европейские страны.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
    avatar