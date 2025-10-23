В детской одежде выявлены сотни потенциально опасных химикатов

Исследователи обнаружили, что детская одежда может содержать сотни химических веществ, чужеродных для организма человека, именуемых ксенобиотиками. Об этом сообщили испанские учёные, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Environmental Research. Многие из этих веществ способны нанести вред здоровью младенцев из-за особой чувствительности их организма.

Среди идентифицированных химических соединений были обнаружены даже фармацевтические препараты, в том числе опиоиды, антидепрессанты и гормоны.

В ходе исследования было проанализировано 43 образца новой и ношеной детской одежды. К образцам применялись разные методы воздействия — от полоскания в воде до обработки химическими растворителями. В результате было выявлено более 300 химических веществ различных классов, включая пестициды, антипирены, поверхностно-активные вещества, УФ-фильтры, консерванты, отдушки и другие опасные компоненты.

Учёные подчеркнули, что нежная и тонкая кожа младенцев делает их особенно уязвимыми к воздействию токсичных веществ. Даже небольшие дозы этих соединений могут нарушить работу эндокринной системы и привести к серьёзным последствиям, включая развитие онкологических заболеваний и бесплодие.

