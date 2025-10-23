В Лондоне едва не оштрафовали женщину на £150 за вылитый кофе на улице

Жительница Лондона Бурку Йесилюрт получила штраф в 150 фунтов стерлингов (~16 317 рублей) за то, что вылила остатки кофе из стаканчика в ливневый сток. Инспектор городской служб посчитал это нарушением закона об охране окружающей среды, сообщает BBC.

Женщина рассказала, что избавилась от напитка перед посадкой в автобус, чтобы не пролить его внутри, и не знала, что подобное считается правонарушением. По словам Йесилюрт, после того как её остановили, она спросила у сотрудников, как следовало поступить. Ей ответили, что кофе нужно было вылить в мусорный бак.

«Это кажется совершенно несправедливым. Я считаю, что штраф слишком высокий. Он несоразмерен», — заявила она.

После перепроверки инцидента городской совет решил отменить штраф, прислав электронное письмо с извинениями. При этом в администрации отметили, что сотрудники правоохранительных органов действовали по инструкции.

