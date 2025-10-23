Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

23 октября, 01:10

Мирный житель погиб, ещё двое пострадали при ударе БПЛА по Белгородской области

Обложка © Life.ru

Под атаку украинских беспилотников в ночь с 22 на 23 октября попал Валуйский округ Белгородской области. В результате удара погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Кукуевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего… Это невосполнимая потеря для всех нас», — написал губернатор.

По данным Гладкова, ещё двое мужчин пострадали: у одного — баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма и множественные осколочные ранения ноги, руки и головы. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу.

В настоящее время уточняется информация о последствиях удара.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что силы противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили девять украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях. Как уточнили в ведомстве, над территорией Белгородской области были сбиты шесть БПЛА, а над Брянской областью — три аппарата.

Виталий Приходько
