Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте сделал новое заявление по поводу украинского конфликта. Как передаёт Fox News, глава НАТО призвал стороны к прекращению огня на текущих позициях на линии соприкосновения.

По словам Рютте, перемирие должно стать первым шагом в мирном процессе по полному прекращению конфликта. Он добавил, что разделяет позицию американского лидера Дональда Трампа о необходимости полной остановки боевых действий.

Ранее Дональд Трамп в ходе встречи с Марком Рютте заявил о необходимости прекращения боевых действий на Украине и фиксации текущей линии соприкосновения между сторонами конфликта. По словам республиканца, стороны должны закрепить сложившееся положение и вернуться к мирной жизни. Он также выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.