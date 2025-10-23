Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 01:07

Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте сделал новое заявление по поводу украинского конфликта. Как передаёт Fox News, глава НАТО призвал стороны к прекращению огня на текущих позициях на линии соприкосновения.

По словам Рютте, перемирие должно стать первым шагом в мирном процессе по полному прекращению конфликта. Он добавил, что разделяет позицию американского лидера Дональда Трампа о необходимости полной остановки боевых действий.

Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине
Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине

Ранее Дональд Трамп в ходе встречи с Марком Рютте заявил о необходимости прекращения боевых действий на Украине и фиксации текущей линии соприкосновения между сторонами конфликта. По словам республиканца, стороны должны закрепить сложившееся положение и вернуться к мирной жизни. Он также выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar