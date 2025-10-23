Трамп призвал стороны к прекращению огня на Украине и фиксации линии фронта

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости прекращения боевых действий на Украине и фиксации текущей линии соприкосновения между сторонами конфликта. Об этом республиканец сообщил на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Согласно словам хозяина Белого дома, стороны должны закрепить сложившееся положение и вернуться к мирной жизни. Он также выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.

«Мы хотели бы, чтобы они просто остались на линии, которая сформировалась за довольно долгое время, и пошли домой», — заявил Трамп.