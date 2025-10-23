Сектор Газа
Регион
23 октября, 00:51

Не менее 10 взрывов прогремело над Рязанью и городом Скопин, работает ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Не менее десяти взрывов прогремело над Рязанью и городом Скопин. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом сообщает SHOT.

Звук пролёта БПЛА на окраине Скопина. Видео © SHOT

Местные жители рассказали, что взрывы на окраине Рязани начались около 3:15 ночи, а над Скопиным в 3:20. Очевидцы утверждают, что в общей сложности слышали около 10 взрывов и видели вспышки в небе. По предварительным данным, сработала ПВО по воздушным целям. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее спецподразделение «Ахмат» ликвидировало группу военнослужащих ВСУ, пытавшихся укрыться под полиэтиленовым мешком на Харьковском направлении. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, бойцы группы «Аида» обнаружили позиции противника и осуществили подрыв укрытия с помощью дрона. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник приближается к чёрному полиэтиленовому мешку, под которым укрывались военнослужащие, и производит взрыв. Глава Чечни отметил, что после точного попадания все находившиеся под укрытием бойцы противника были уничтожены.

