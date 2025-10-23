Минфин США разрешил проводить операции с «Лукойлом» и «Роснефтью» до 21 ноября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10
Министерство финансов США предоставило временное разрешение на осуществление транзакций с российскими энергетическими компаниями «Лукойл» и «Роснефть». Это послабление действует до 21 ноября и распространяется исключительно на операции, связанные с прекращением деятельности, затронутой введёнными санкциями.
«Все транзакции, которые обычно происходят и необходимы для прекращения любой транзакции с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 00.01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года, при условии, что любой платёж заблокированному лицу производится на заблокированный счёт», — сказано в лицензии Минфина.
Ранее Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против России, который затронул «Роснефть», «Лукойл» и их аффилированные структуры. Власти США обосновали введение этих ограничительных мер предполагаемым отсутствием у Москвы стремления к мирному урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что новые санкции, направленные против российских компаний, не будут носить долгосрочного характера.
