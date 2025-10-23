Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 02:46

Минфин США разрешил проводить операции с «Лукойлом» и «Роснефтью» до 21 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10

Министерство финансов США предоставило временное разрешение на осуществление транзакций с российскими энергетическими компаниями «Лукойл» и «Роснефть». Это послабление действует до 21 ноября и распространяется исключительно на операции, связанные с прекращением деятельности, затронутой введёнными санкциями.

«Все транзакции, которые обычно происходят и необходимы для прекращения любой транзакции с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 00.01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года, при условии, что любой платёж заблокированному лицу производится на заблокированный счёт», — сказано в лицензии Минфина.

Трамп: Я почувствовал, что пришло время для новый санкций против России
Трамп: Я почувствовал, что пришло время для новый санкций против России

Ранее Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против России, который затронул «Роснефть», «Лукойл» и их аффилированные структуры. Власти США обосновали введение этих ограничительных мер предполагаемым отсутствием у Москвы стремления к мирному урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что новые санкции, направленные против российских компаний, не будут носить долгосрочного характера.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar