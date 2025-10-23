Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в отношении генерала Кириллова

Второй западный военный суд продлил ещё на полгода арест четырёх обвиняемых по делу о теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом пишет ТАСС.

«Военный суд удовлетворил просьбу гособвинения о продлении срока стражи четверым фигурантам дела о теракте ещё на полгода», — сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Напомним, 16 октября в военный суд поступило уголовное дело о теракте, приведшем к гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от степени участия в преступлении им предъявлены обвинения в участии в деятельности террористического сообщества, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировал о задержании гражданина, чьи действия квалифицированы как государственная измена. Россиянин 1999 года рождения передавал Киеву данные о военных объектах. После начала специальной военной операции фигурант активизировал деятельность по сбору и передаче сведений. Он использовал мессенджер Telegram для отправки украинским кураторам чувствительной информации. Передавались данные о местоположении систем ПВО, а также о других объектах военного назначения, находящихся на территории Московской области и Краснодарского края.

