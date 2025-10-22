Матвиенко вручила удостоверение сенатора вдове генерала Кириллова
Обложка © ТАСС / Георгий Чернышов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании вручила удостоверение сенатора Светлане Кирилловой — вдове убитого в результате теракта начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Напомним, в начале октября Светлана Кириллова была назначена сенатором от Костромской области. За её кандидатуру проголосовали все 30 депутатов, один парламентарий воздержался. Новый сенатор поблагодарила коллег за поддержку и выразила намерение работать единой командой на благо региона.