Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 14:55

Ущерб от теракта против генерала Кириллова оценили в 3,3 млн рублей

Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ

Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ

Генеральная прокуратура РФ подсчитала материальный ущерб, причинённый в результате террористического акта, в котором при взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данным надзорного ведомства, он превышает 3 миллиона рублей.

Взрывное устройство мощностью 200-300 граммов тротила, заложенное в самокат у дома на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 года, повредило 14 автомобилей и 28 квартир. В итоге собственникам нанесён ущерб на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей, считает ГП.

Вдову убитого генерала Кириллова избрали сенатором от Костромской области
Вдову убитого генерала Кириллова избрали сенатором от Костромской области

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва СВУ мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Второй жертвой стал помощник офицера Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru публиковал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту было возбуждено уголовное дело. За день до расправы СБУ завела дело в отношении Кириллова.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Убийство генерала Кириллова
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar