Ущерб от теракта против генерала Кириллова оценили в 3,3 млн рублей
Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ
Генеральная прокуратура РФ подсчитала материальный ущерб, причинённый в результате террористического акта, в котором при взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данным надзорного ведомства, он превышает 3 миллиона рублей.
Взрывное устройство мощностью 200-300 граммов тротила, заложенное в самокат у дома на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 года, повредило 14 автомобилей и 28 квартир. В итоге собственникам нанесён ущерб на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей, считает ГП.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва СВУ мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Второй жертвой стал помощник офицера Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru публиковал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту было возбуждено уголовное дело. За день до расправы СБУ завела дело в отношении Кириллова.
