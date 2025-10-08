Ущерб от теракта против генерала Кириллова оценили в 3,3 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ подсчитала материальный ущерб, причинённый в результате террористического акта, в котором при взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данным надзорного ведомства, он превышает 3 миллиона рублей.

Взрывное устройство мощностью 200-300 граммов тротила, заложенное в самокат у дома на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 года, повредило 14 автомобилей и 28 квартир. В итоге собственникам нанесён ущерб на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей, считает ГП.