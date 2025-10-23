В Турции найден хлеб VII века с изображением Иисуса в виде сеятеля

В Турции археологи обнаружили пять обугленных просфор (литургический хлеб) VII-VIII веков. На одном экземпляре сохранилось изображение Иисуса Христа в виде сеятеля, символизирующее труд и плодородие. Об этом сообщили в губернаторстве Карамана.







«В ходе раскопок в Топрактепе (древний город Эйренополис) в районе Эрменек были обнаружены пять обугленных хлебов, датируемых VII–VIII веками нашей эры. На одном из этих хлебов изображён Иисус Христос и надпись на греческом языке. В ходе эпиграфических исследований было установлено, что в надписи содержится фраза «С благодарностью благословенному Иисусу», — говорится в сообщении.

На остальных образцах зафиксированы оттиски в форме мальтийского креста, что указывает на использование хлеба в раннехристианских обрядах. Учёные связывают сцену с сеянием зерна с евангельской притчей о сеятеле и хозяйственной деятельностью общины того времени.

Сохранность находок объясняется карбонизацией после пожара, благодаря чему хлеб дошёл до наших дней в уникальном состоянии. Исследователи планируют провести химический и ботанический анализ, чтобы определить состав злаков и закваски.

