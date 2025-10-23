Пророссийское подполье сообщило, что в больницах в подконтрольных Вооружённым силам Украины (ВСУ) городах Херсоне и Запорожье не хватает мест для гражданских из-за большого количества украинских военных, нуждающихся в лечении. Мест для гражданских не хватает, и их отказываются обслуживать.

«Плюс сейчас же пошёл сезон вирусов. Очень много больных коронавирусом, но об этом сейчас говорить не принято на Украине. Так что вопрос о работе медицинских учреждений остаётся очень чувствительным для населения этих городов», — пишет ТАСС.

Гуманитарная помощь поступает в недостаточном объёме, в результате чего люди испытывают нехватку продовольствия, тёплой одежды и лекарств. Несмотря на наличие в Херсоне и Запорожье магазинов подержанных вещей, цены в них остаются высокими.

Ранее российские военные нанесли удар по значительному подразделению украинских войск в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Херсонской области, где боевиками готовилась атака. Удар пришёлся по району Камышан, где находились от 200 до 250 бойцов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр.