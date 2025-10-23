Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 04:43

Экс-нардепу Киве до его убийства регулярно поступали угрозы от «Азова»*

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ілля Кива

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива получал угрозы от граждан Украины и членов подразделения «Азов»* до момента своей смерти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что звонки поступали регулярно, их авторы прямо угрожали убийством, а некоторые называли себя участниками «Азова»*.

Напомним, что тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье 7 декабря 2023 года с двумя огнестрельными ранениями. В СК предположили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы. Сам депутат заявлял, что знал об угрозе со стороны СБУ.

А ранее в МИД РФ заявили, что представители «Азова»* активно ведут вербовку учащихся украинских школ, создавая аналог молодёжной организации «гитлерюгенд»*. Дипломат сопроводил своё сообщение соответствующими видеокадрами, иллюстрирующими процесс вовлечения несовершеннолетних в военную деятельность.

* Организации признаны террористическими и запрещёнными в РФ.

Тимур Хингеев
