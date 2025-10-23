Рынок акций в России упал на 3,9% в начале утренней сессии

Российский фондовый рынок на открытии утренней сессии 23 октября показал снижение почти на четыре процента. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи.

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 к 7:03 мск составил 2549,62 пункта, что на 3,9% ниже предыдущего уровня. IMOEX2 рассчитывается в течение всего торгового дня — с 7:00 до 23:50 мск. Когда как IMOEX, работающий с 9:50 до 18:50, закрылся 22 октября на положительном уровне 0,78% с пунктами в 2653.

Ранее индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) ушёл в минус на вечерней торговой сессии, отреагировав на сообщения о том, что Соединённые Штаты якобы разрешили Украине использовать западные дальнобойные ракеты для нанесения ударов по российской территории. К 22:25 мск, после публикации информации, индекс снизился до 2 596,93 пункта, показав падение на 1,35%.