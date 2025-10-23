Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) ушёл в минус на вечерней торговой сессии, отреагировав на сообщения о том, что Соединённые Штаты якобы разрешили Украине использовать западные дальнобойные ракеты для нанесения ударов по российской территории. Это следует из данных торгов.

До появления фейка об этом решении индекс Мосбиржи демонстрировал рост, поднявшись на 0,61% до 2 648,58 пункта (по состоянию на 22:00 мск). Однако к 22:25 мск, после публикации информации, индекс снизился до 2 596,93 пункта, показав падение на 1,35%.