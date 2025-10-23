Индекс Мосбиржи снизился после фейка о снятии ограничений на удары вглубь РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bigc Studio
Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) ушёл в минус на вечерней торговой сессии, отреагировав на сообщения о том, что Соединённые Штаты якобы разрешили Украине использовать западные дальнобойные ракеты для нанесения ударов по российской территории. Это следует из данных торгов.
До появления фейка об этом решении индекс Мосбиржи демонстрировал рост, поднявшись на 0,61% до 2 648,58 пункта (по состоянию на 22:00 мск). Однако к 22:25 мск, после публикации информации, индекс снизился до 2 596,93 пункта, показав падение на 1,35%.
Напомним, ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщило об отмене ключевого ограничения для Киева на использование западного вооружения для атак вглубь российской территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что эта новость не соответствует действительности и является фейком.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.