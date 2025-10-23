Баскетболист Дёмин набрал 14 очков за «Бруклин» в матче против «Шарлотт»

Российский баскетболист Егор Дёмин дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бруклина» в гостевом матче против «Шарлотт», набрав 14 очков. Несмотря на усилия Дёмина, «Бруклин» уступил «Шарлотт» со счётом 117:136.

Дёмин также сделал пять подборов и отдал две передачи. Защитник установил рекорд среди россиян по количеству очков, набранных в дебютном матче НБА. Кроме того, спортсмен стал лучшим в истории «Бруклина» по числу трёхочковых бросков, реализованных в дебютной игре — четыре.

Следующий матч «Шарлотт» проведёт на выезде против «Филадельфии» в ночь на 26 октября по московскому времени, а «Бруклин» днём ранее примет «Кливленд».

26 июня «Бруклин» выбрал Дёмина на драфте НБА под восьмым номером. Ранее 19-летний баскетболист выступал за испанский «Реал», а в сезоне-2024/25 переехал в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В прошлом сезоне в среднем за игру Дёмин набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.

