Сегодня на вооружении ВСУ находится скромное количество (не более нескольких десятков) истребителей, которые всё ещё представляют собой серьёзную угрозу. Об этом в беседе с «Лента.ру» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Осталось немного. Они сейчас прячут и F-16, не используются французские истребители Mirage. (…) Несколько десятков единиц всё-таки есть. Су-25 давно уже не появлялись, видимо, давно их уже нет. Су-24 может быть осталось немного», — объяснил Дандыкин.

Эксперт также подчеркнул, что в распоряжении украинских военных осталось не более полутора десятков истребителей Су-27.

Ранее стало известно, российские войска нанесли удар по крупному подразделению украинских сил в Херсонской области. В районе населённого пункта Камышаны, где было сосредоточено от 200 до 250 бойцов ВСУ, готовилась атака с целью переправы через реку Днепр.