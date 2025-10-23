Восемь домов повреждены в Воронежской области после налёта БПЛА

В Воронежской области зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры после атаки беспилотников, запущенных с украинской стороны. По информации, озвученной губернатором Александром Гусевым в его Telegram-канале, в результате инцидента пострадали восемь частных домовладений и четыре машины.

Он пояснил, что в одном из сёл зафиксировано нарушение целостности остекления, повреждения фасадов и крыш восьми домов. Кроме того, он упомянул, что в одном из строений началось возгорание кровли, которое было быстро ликвидировано. В заключение, губернатор отметил, что в настоящий момент идет процесс установления точного размера причинённого ущерба.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. 14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым.