Бывшую кандидатку в президенты России обвинили в клевете и теперь требуют с неё 4 млн рублей

Экс-кандидатка в президенты России Рада Русских стала ответчиком в судебном иске, поданном её бывшей деловой партнёршей. Мария Воскресенская требует от бизнес-вумен публичных извинений и компенсации в размере почти четырёх миллионов рублей за обвинения в краже косметического бренда и последующем падении продаж. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Воскресенская утверждает, что травля в интернете началась в августе, когда Русских обвинила её в мошенничестве и краже бренда «Rada Russkikh». Блогерша заявляла, что её партнёрша выпускала поддельную продукцию и тайно планировала захват бизнеса, заменяя команду и проводя секретные видеоконференции.

В итоге Воскресенская подала иск, требуя 3,9 миллиона рублей за ущерб, нанесённый репутации и снижение продаж, а также публичного опровержения обвинений. Она считает себя законной владелицей товарного знака и генеральным директором материнских компаний бьюти-брендов MINI ME и HYDON (ООО «Гедонист» и «Хайдон»).

Рада Русских уверена, что иск — это лишь попытка вымогательства. Кандидатка в президенты утверждает, что права на использование имени «Rada Russkikh» были предоставлены Воскресенской только с её согласия. Сейчас Русских планирует перезапуск бренда с новой командой и собственным юридическим лицом.

