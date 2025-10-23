Число погибших при взрыве на заводе в Копейске возросло до 12
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
Число погибших в результате взрыва на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до двенадцати человек. Об этом сообщил информированный источник «Известий».
«На месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства», — сообщил глава региона.
Губернатор региона Алексей Текслер заявил, что всем пострадавшим семьям будет предоставлена необходимая помощь, включая психологическую поддержку. Он также отметил, что после полной ликвидации возгорания аварийно-спасательные службы незамедлительно приступят к расчистке завалов.
Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел сегодня ночью, в результате ЧП есть погибшие и раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.