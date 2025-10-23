Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

23 октября, 06:08

Число погибших при взрыве на заводе в Копейске возросло до 12

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Число погибших в результате взрыва на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до двенадцати человек. Об этом сообщил информированный источник «Известий».

«На месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства», — сообщил глава региона.

Губернатор региона Алексей Текслер заявил, что всем пострадавшим семьям будет предоставлена необходимая помощь, включая психологическую поддержку. Он также отметил, что после полной ликвидации возгорания аварийно-спасательные службы незамедлительно приступят к расчистке завалов.

В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна в квартирах во время взрыва
В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна в квартирах во время взрыва

Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел сегодня ночью, в результате ЧП есть погибшие и раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
