23 октября, 06:03

Путин прислал венок на прощание с военкором РИА «Новости» Иваном Зуевым

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Глава государства Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с погибшим военным корреспондентом РИА «Новости» Иваном Зуевым. Об этом сообщает корреспондент агентства.

Прощание с журналистом проходит 23 октября в Тюмени, где затем состоятся его похороны.

Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистике он работал с 2008 года, начинал в уральских региональных СМИ. Вместе с ним в профессии рос его друг и коллега Ростислав Журавлёв, также военный корреспондент РИА «Новости», погибший в 2023 году во время СВО.

Напомним, что 16 октября Иван Зуев погиб в Запорожской области во время выполнения журналистского задания. Смерть наступила в результате атаки украинского беспилотника, при этом его коллега Юрий Войткевич получил ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Зуева и ранения Войткевича.

