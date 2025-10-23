Путин прислал венок на прощание с военкором РИА «Новости» Иваном Зуевым

Прощание с журналистом проходит 23 октября в Тюмени, где затем состоятся его похороны.

Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистике он работал с 2008 года, начинал в уральских региональных СМИ. Вместе с ним в профессии рос его друг и коллега Ростислав Журавлёв, также военный корреспондент РИА «Новости», погибший в 2023 году во время СВО.