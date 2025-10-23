Бывший производитель Zewa и Libresse сменит владельца в России

Крупный производитель бумажных санитарно-гигиенических изделий «Эволюция комфорта» («Эвоком»), включающий бывшие активы шведского концерна с брендами Zewa и Libresse, перейдёт под контроль Светогорского целлюлозно-бумажного комбината (бренд SvetoCopy). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации издания, на приобретение «Эвокома» претендовали несколько участников, включая структуры семьи экс-президента УГМК Искандара Махмудова и бывшего главы «Фосагро» Максима Волкова, которому также принадлежит Сясьский ЦБК.

«Стороны не смогли договориться о цене», — отмечают собеседники издания.

Сумма сделки не раскрывается, однако она соответствует рыночным показателям.

По данным на конец 2024 года, в головной компании «Эвокома» — АО «Эдельвейс» — по 20% принадлежали Николаю Гущину-Кузнецову, «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» и ЗПИФ «ААА-Иридиум» под управлением «ААА Управление капиталом» (входит в группу Газпромбанка). Ещё 35% акций контролировал ЗПИФ «Аммонит» той же управляющей компании. Согласно текущим данным ЕГРЮЛ, владельцем АО «Эдельвейс» значится Максим Лебедев. Представители «Эвокома», Газпромбанка и Федеральной антимонопольной службы воздержались от комментариев по поводу сделки.

