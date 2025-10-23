В России предложили ввести отдельный налоговый режим для ПВЗ

В России предложили ввести специальный налоговый режим и отдельный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. С таким предложением к министру экономического развития Максиму Решетникову обратилась ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на соответствующее письмо.

Авторы инициативы уверены, что существующие общая и упрощённая системы налогообложения не учитывают особенности работы ПВЗ, функционирующих по агентской модели и не имеющих возможности возмещать НДС. Поэтому в России предложили протестировать новый налоговый режим в нескольких пилотных регионах.

Он включит в себя фиксированный налог, размер которого будет зависеть от количества пунктов выдачи, а также льготные налоговые ставки на доходы или прибыль.

Ранее в Правительстве России опровергли информацию о планируемых изменениях в налоговом режиме для самозанятых. Условия останутся прежними до 2028 года, и никаких нововведений до окончания эксперимента не предусмотрено.