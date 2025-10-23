Хозяев могут обязать убирать за питомцами в многоквартирных домах

Депутаты Государственной Думы внесли на рассмотрение инициативу, которая обяжет владельцев домашних животных убирать за ними экскременты на общих территориях многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на законопроект.

Согласно действующему законодательству, владельцы обязаны убирать за своими питомцами исключительно на улице во время прогулок.

«Законопроектом предлагается установить, что такую уборку владелец животного будет обязан проводить и в местах общего пользования в многоквартирных домах», — указывается в пояснительной записке.

Новые нормы распространятся на холлы, лестничные клетки, лифтовые кабины и придомовые территории, находящиеся в общей собственности жильцов.

Конкретный порядок организации уборки будет определяться органами местного самоуправления. Помимо этого, законопроект вводит запрет на посещение с собаками (за исключением собак-проводников) магазинов, предприятий общественного питания, медицинских и образовательных учреждений, а также организаций культуры.

Дополнительно документом закрепляются правила перевозки домашних животных в общественном транспорте: питомец должен находиться на коротком поводке, в наморднике или специальной переноске. В случае принятия законопроекта, новые положения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе рассматривается возможность корректировки правил содержания собак. Законодатели предлагают пересмотреть список потенциально опасных пород и установить ограничения на выгул крупных собак для определённых групп населения, таких как несовершеннолетние, люди с ограниченной дееспособностью и лица в состоянии алкогольного опьянения.