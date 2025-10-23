Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 07:40

В Румынии неизвестный пытался протаранить ворота посольства РФ

В ночь на 23 октября в Бухаресте неизвестный на автомобиле предпринял попытку протаранить ворота дипломатической миссии России. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

Машина, на которой мужчина пытался протаранить ворота российского посольства. Видео © X / ak24ro

Инцидент произошёл около 03:00 по московскому времени. Сообщается, что правоохранители оперативно заблокировали машину и задержали водителя. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения жандармерии и сотрудники службы госбезопасности Румынии. Мотивы действий злоумышленника устанавливаются

В Румынии предотвратили поджог офиса украинцами, но виноватой выставили Россию
В Румынии предотвратили поджог офиса украинцами, но виноватой выставили Россию

Ранее в Вашингтоне автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома. Автомобиль был осмотрен и признан безопасным. Секретная служба проводит расследование причин произошедшего и оценивает обстоятельства инцидента.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / ak24ro

Мария Любицкая
  • Новости
  • румыния
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar