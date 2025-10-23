В Румынии неизвестный пытался протаранить ворота посольства РФ
В ночь на 23 октября в Бухаресте неизвестный на автомобиле предпринял попытку протаранить ворота дипломатической миссии России. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.
Машина, на которой мужчина пытался протаранить ворота российского посольства. Видео © X / ak24ro
Инцидент произошёл около 03:00 по московскому времени. Сообщается, что правоохранители оперативно заблокировали машину и задержали водителя. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения жандармерии и сотрудники службы госбезопасности Румынии. Мотивы действий злоумышленника устанавливаются
Ранее в Вашингтоне автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома. Автомобиль был осмотрен и признан безопасным. Секретная служба проводит расследование причин произошедшего и оценивает обстоятельства инцидента.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © X / ak24ro