Украина намерена наращивать удары по территории России с применением различных видов вооружения. Такое заявление в интервью изданию «РБК-Украина» сделал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Мы отвечали и продолжим отвечать. Удары (...) будут усиливаться. Давайте смотреть на результаты, а не обсуждать подготовку к этим ударам», — заявил представитель украинского руководства.

Он подчеркнул, что Киев будет продолжать отвечать на действия противника, однако сознательно воздерживается от раскрытия конкретных деталей стратегических планов.

Ермак также призвал обращать внимание прежде всего на последствия осуществляемых ударов, а не на процесс их подготовки.

Ранее в российских силовых структурах заявили о коррупции высших украинской власти. По их данным, средства, выделенные на ПВО, были украдены Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком через компанию Fire Point. Эта же компания, как утверждается, ввела в заблуждение общественность, объявив о разработке ракеты «Фламинго», тогда как на самом деле речь идёт о покупке лицензии на иностранную разработку.