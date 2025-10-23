При попытке побега из страны задержан водитель, облапавший девочку в автобусе в Красногорске
В подмосковном Красногорске задержан водитель автобуса, который полез под куртку несовершеннолетней девочки во время поездки. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
«Следователем следственного отдела по г. Красногорск ГСУ СК России по Московской области задержан водитель автобуса по подозрению в развратных действиях, совершённых в отношении ребёнка», — говорится в сообщении.
В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения допроса. Также сообщили, что проводится комплекс следственных действий, направленный на установление личности потерпевшей и всех обстоятельств произошедшего. Согласно опубликованной информации, инцидент произошёл во время движения автобуса по маршруту в посёлке городского типа Сабурово.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что задержанным по подозрению в развратных действиях оказался гражданин одной из стран Центральной Азии 1987 года рождения. После совершения преступления мужчина пытался покинуть территорию РФ.
«Он был задержан полицейскими в аэропорту при попытке покинуть нашу страну», — сообщила представитель ведомства в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось о двух инцидентах с участием этого водителя. 20 октября в районе Сабурово водитель, по свидетельствам очевидцев, пытался совершить непристойные действия в отношении девятилетней девочки, просовывая руку под её куртку во время движения. Этот момент был заснят свидетелями. Ребёнок, пребывая в шоковом состоянии, покинул транспортное средство на ближайшей остановке. Повторный случай с тем же водителем произошел 22 октября в Красногорске.
