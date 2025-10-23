Сектор Газа
23 октября, 08:37

«Кошелёк» Зеленского зарабатывает в России

В Раде раскрыли имя бизнесмена из окружения Зеленского, зарабатывающего в РФ после начала СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Приближенный к главе киевского режима Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич сохранил коммерческие активы в России после начала специальной военной операции. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в социальных сетях, сославшись на данные расследования.

«Это реальный бизнес друга президента, который мог годами приносить прибыль по обе стороны фронта», — подчеркнул парламентарий.

Депутат пояснил, что Миндич, которого ещё называют «кошельком» Зеленского, до декабря 2024 года владел долей в российской компании по производству лабораторных бриллиантов, созданной после 2014 года. Предприятие ежегодно перечисляло в российский бюджет значительные налоговые платежи, достигшие полмиллиона долларов за прошлый год. Железняк призвал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело.

Ранее Life.ru сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов на 2025 год на 325 млрд гривен (около $7,8 млрд). При этом значительную часть финансирования предполагается покрыть за счёт доходов от замороженных российских активов.

