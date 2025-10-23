Власти польской Гдыни потребовали защитить украинцев от местных жителей

МВД Польши попросили усилить местную полицию, чтобы обеспечить безопасность проживающих в городе граждан Украины от возможных действий со стороны местных жителей. С таким запросом в министерство обратилась администрация польского города-порта Гдыня, сообщает интернет-портал onet.pl.

«Антиукраинских провокаций в городе становится всё больше, акты вандализма [в отношении украинцев] на улицах Гдыни уже становятся нормой», — заявил член городской администрации Лукаш Песевич.

Администрация уже направила письмо министру внутренних дел Марчину Кервиньскому, в котором содержится просьба о выделении городу 45 новых патрульных автомобилей, увеличении численности полицейских, осуществляющих патрулирование улиц, а также о модернизации системы видеонаблюдения.

На данный момент население Гдыни составляет около 248 тысяч человек. Информация о количестве именно украинских граждан, проживающих в городе, отсутствует.

Ранее сообщалось о росте числа молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, обращающихся за убежищем в Германии. Количество заявок достигло почти двух тысяч в неделю. В Министерстве иностранных дел страны, однако, прогнозируют возможное снижение числа молодых украинских беженцев в будущем.