Правительство России обсуждает смягчение условий по НДС для малого бизнеса

Правительство рассматривает возможность снижения налога на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса, применяющего упрощённую систему налогообложения (УСН). Об этом РБК сообщили собственные источники в кабинете министров. Данный вопрос обсуждался на совещаниях в правительстве и администрации президента.

Дискуссии коснулись, в частности, предельного размера дохода для плательщиков УСН. Рассматривался вариант установления лимита в 30 миллионов рублей, однако на данный момент эта инициатива не нашла поддержки. По словам собеседника издания, если доход предприятия в 2025 году превысит 30 миллионов рублей, то в 2026 году оно будет обязано платить НДС либо по стандартной ставке 22%, либо по специальным ставкам 5% или 7%.

Ещё одним предложением было введение ступенчатой системы порогов для перехода на НДС. Например, предполагались варианты с лимитами в 30-20-15 миллионов рублей в первые три года, или 20-15-10 миллионов, или 20-10 миллионов.

В конечном счёте, участники обсуждения пришли к выводу о необходимости «более плавного и поэтапного перехода», в том числе в вопросе изменения пороговых значений доходов, при которых предприятие становится плательщиком НДС. В связи с этим предлагается отменять льготы по данному налогу не единовременно, а постепенно, чтобы обеспечить более комфортную адаптацию российского малого бизнеса к новым условиям.

Ранее Life.ru сообщал о значительном росте числа самозанятых в России: за три года их количество увеличилось в 2,5 раза и достигло 14,63 миллиона человек к концу сентября. Отмечается, что с 2026 года самозанятые смогут добровольно оформить социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, что станет дополнительной формой поддержки.