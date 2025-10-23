Мэр Рязани Виталий Артёмов отстранён от должности

Мэр Рязани Виталий Артёмов временно отстранён от исполнения должностных обязанностей в связи с проведением проверки достоверности представленных им сведений о доходах. Соответствующая информация размещена на официальном портале Рязанской городской думы.

«В связи с проведением антикоррупционным комитетом Рязанской области на основании распоряжения Губернатора Рязанской области от 21.10.2025 № 386-рг <…> с 23.10.2025 г. до окончания срока проверки (до 20.12.2025 г. включительно) отстранён Артёмов Виталий Евгеньевич», — говорится в официальном сообщении.

Решение об отстранении было принято на основании распоряжения губернатора Рязанской области Павла Малкова от 21 октября.

Виталий Артёмов возглавляет администрацию города с 2010 года, до этого занимая пост министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Его профессиональная карьера связана с энергетической отраслью — с 1993 по 2004 год он работал в ОАО «Рязаньэнерго» на различных должностях, после чего возглавил Управление ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Ранее стало известно о задержании заместителя главы Железногорска Романа Вычужанина в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств. Чиновник подозревается в незаконном присвоении нескольких миллионов рублей из городской казны при заключении договоров на ликвидацию несанкционированных свалок в окрестностях города. Расследование продолжается.