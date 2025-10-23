Установка второй двери в тамбуре грозит штрафом

Установка второй двери в тамбуре жилого дома без разрешения — это административное правонарушение, влекущее штраф и демонтаж конструкции, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, это расценивается как самовольная перепланировка общедомового имущества.

Он объяснил, что тамбуры и лестничные клетки — общедомовая собственность, и любые изменения требуют согласования со всеми собственниками. Согласно ст. 29 ЖК РФ, нарушители обязаны вернуть помещение в прежнее состояние. Штраф за самовольную перепланировку может достигать 2,5 тысячи рублей, — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Также дверь может нарушать правила пожарной безопасности, затрудняя эвакуацию. В этом случае штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей (ст. 20.4 КоАП РФ). Жилищная инспекция может выдать предписание об устранении нарушения, а за его игнорирование предусмотрен дополнительный штраф (ст. 19.5 КоАП РФ) до 500 рублей, резюмировал Бондарь.