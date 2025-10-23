Путин посмертно наградил военкора Ивана Зуева орденом Мужества
Обложка © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru
Погибший при ударе ВСУ военкор РИА «Новости» Иван Зуев посмертно награждён орденом Мужества. Указ президента РФ Владимира Путина зачитали на церемонии прощания с журналистом, которая проходит сегодня, 23 октября.
«Иван награждён указом президента орденом Мужества. Церемония вручения пройдет отдельно», — объявила ведущая в ходе церемонии прощания.
Напомним, что 16 октября Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара дрона ВСУ во время выполнения журналистского задания. Его коллега Юрий Войткевич получил ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Зуева и ранения Войткевича. Сегодня проходит церемония прощания с Зуевым. Президент России прислал венок.
