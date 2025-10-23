ФСБ задержала иностранца за подготовку теракта в храме Барнаула

Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали в Барнауле мужчину при попытке поджога храма с использованием самодельных зажигательных устройств. Преступником оказался 41-летний иностранный гражданин, сообщает РИА «Новости».

«При попытке совершения теракта в городе Барнауле задержан сторонник запрещённой в России международной террористической организации, выходец из Закавказья», — говорится в сообщении.

Мужчина не смог довести задуманное дело до конца, так как был задержан сотрудниками ФСБ непосредственно возле здания храма в момент совершения попытки теракта. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России.

«По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечают в ведомстве.

Ранее Life.ru рассказал, что подобная ситуация произошла в Ставропольском крае. Там сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта. По данным следствия, он проводил разведку местности, которую планировал взорвать, предварительно изготовив самодельное взрывное устройство.