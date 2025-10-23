Бездомных в России заставляют бесплатно работать в «домах трудолюбия»

В России бездомных принуждают к труду за еду в специальных приютах. Об этом изданию «Постньюс» рассказал руководитель одного из домов сети «Дом трудолюбия Ной» и бывший постоялец такого заведения.

По его словам, проблему невыплаты заработной платы в таких учреждениях можно считать систематической. Мол, администрация часто находит предлог для обнуления заработанных средств, например, если человек запил.

«Кто-то запил, его «обнуляют». Говорят, какая разница, что ты работал две–три недели, денег не получишь, видел, что ты пьяный был», — сказал собеседник издания.

Он также сообщил, что представители подобных организаций задерживают людей в нетрезвом состоянии прямо на улицах и затем отбирают у них документы. Мужчина пояснил, что система надзора в «домах трудолюбия» является очень строгой, так как на рабочие объекты бездомных сопровождают конвоиры, а в специальных чатах постоянно ведётся поиск так называемых бегунков и крыс для их последующего наказания.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области была обнаружена ферма, на которой до 100 человек находились в условиях принудительного труда. В селе Подколодновка Богучарского района люди выполняли бесплатные работы в полях и теплицах. Управляла фермой женщина вместе с сыновьями. Работники жили под высоким забором и могли покидать территорию только в сопровождении надсмотрщика.