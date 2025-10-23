Петербурженка с «голыми» фото обвинила в изнасиловании продавца элитных авто
В Санкт-Петербурге разгорелся скандал, в центре которого оказались продавец элитных автомобилей и 23-летняя девушка. Она обвинила его в изнасиловании, рассказав, что мужчина принудил её к сексу в одном из номеров отеля «Лахта Плаза», сообщает «Mash на Мойке».
Девушка обвинила продавца элитных машин в изнасиловании. Фото © Telegram/ Mash на Мойке
Мужчина же утверждает, что встреча была обоюдной и всё произошло по согласию. Тем не менее его уже задержали полицейские, составив протокол по статье о побоях. По словам девушки, она встретилась с мужчиной вполне при обычных обстоятельствах, однако тот повёл себя неадекватно и якобы насильно заставил её вступить в интимные отношения.
Полиция разбирается в произошедшем. Девушка достаточно активно ведёт личную страницу в социальных сетях, постит откровенные фото. Мужчина же часто делится в Сети снимками, на которых он запечатлён с роскошными автомобилями.
