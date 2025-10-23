Петербурженка с «голыми» фото обвинила в изнасиловании продавца элитных авто

В Санкт-Петербурге разгорелся скандал, в центре которого оказались продавец элитных автомобилей и 23-летняя девушка. Она обвинила его в изнасиловании, рассказав, что мужчина принудил её к сексу в одном из номеров отеля «Лахта Плаза», сообщает «Mash на Мойке».

Девушка обвинила продавца элитных машин в изнасиловании. Фото © Telegram/ Mash на Мойке

Мужчина же утверждает, что встреча была обоюдной и всё произошло по согласию. Тем не менее его уже задержали полицейские, составив протокол по статье о побоях. По словам девушки, она встретилась с мужчиной вполне при обычных обстоятельствах, однако тот повёл себя неадекватно и якобы насильно заставил её вступить в интимные отношения.

Полиция разбирается в произошедшем. Девушка достаточно активно ведёт личную страницу в социальных сетях, постит откровенные фото. Мужчина же часто делится в Сети снимками, на которых он запечатлён с роскошными автомобилями.

Ранее в Ленинградской области дальний родственник изнасиловал иностранную студентку, мотивируя это «наказанием» за то, что она не прошла его личную «проверку на целомудрие». Применив силу, мужчина попытался проверить её девственность, но из-за недостатка знаний о женской физиологии результат его не удовлетворил.